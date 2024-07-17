劉泯廷激吻泰星Jame Kasama！ 岳母跨海認可王子系CP

劉泯廷（右）熱吻泰星Jame Kasama組王子系CP。（GagaOOLala提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕今夏全新原創華語BL影集《彈一場完美戀愛 First Note of Love》邀來涂善存、張豐豪、劉泯廷、Jame Kasama，以及音樂人李英宏、李佳歡、金泰佑跨界演出。昨（16）正式預告曝光，男男CP、兄弟情、擁吻、裸肌樣樣來，浪漫福利一次放送。

預告片中一大亮點是飾演經紀人Reese的演員劉泯廷，先是身著半開浴袍，嶄露凹凸有致的肌肉線條，片尾再與搭檔CP的泰國演員Jame Kasama火辣擁吻，雙倍激情放送掀起粉絲們議論。劉泯廷第一次挑戰BL劇演出，為演書呆子試鏡時備妥10付風格各異的眼鏡，令工作人員印象深刻。

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劉泯自信秀凹凸有致的肌肉線條。（GagaOOLala提供）

此外，他試鏡當下更被導演要求驗收身材，劉泯廷則非常有自信地表示已隨時做好脫衣準備：「當時一週練五到六天，嚴格控制飲食，也一直去爬文看健身YouTube影片分享，雖然最後呈現還是有一些遺憾，但我覺得也算是我這輩子線條最好的時刻了！」他也表示這回演出BL劇是夢想成真，能夠與泰國演員Jame Kasama配對組CP，培養出「神交」的默契，也是很難忘的經驗：「Jame是一個很棒的演員，他非常有禮貌、很會關心別人而且非常和善。他媽媽非常喜歡我，讓我覺得很害羞哈哈！」

劉泯廷把握時間鍛鍊，做好「充血」準備。（GagaOOLala提供）

《彈一場完美戀愛》描述多年前歌手Neil（涂善存 飾演）與親哥哥Matt（金泰佑 飾演）兩人曾共組Magnet樂團紅遍全國，卻因為演唱會前一場車禍，讓兄弟天人永隔留下Neil一人，還因此帶來舞台恐懼的陰影。6年後，老戰友經紀人Reese（劉泯廷 飾演）力圖幫Neil單飛復出，但意志消沉的Neil百般不願意，直到遇見新的音樂搭檔小海（張豐豪 飾演），兩人產生新的火花。8月12日（一）起將於GagaOOLala影音平台全球（除日本）首播。

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