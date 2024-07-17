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沈建宏深夜感性發文！網友狠酸：劈腿的人哪來那麼多話

沈建宏過去和女朋友Bella鬧翻，近期發文疑似餘情未了。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星沈建宏在菜市場買攤賣雞腿的故事原本很勵志，沒想到後來卻和女朋友Bella鬧翻，多次發文互撕。近期，沈建宏疑似餘情未了，深夜在社群上發布感性文，讓許多網友看不懂他的操作。

沈建宏深夜感性文，讓網友看不懂操作。（翻攝自Threads）

沈建宏在社群上發布文章，表示「想想也會覺得心酸。在兩個人變得陌生以前，你是我洗澡時都要擦乾手回覆的人，你是我繞幾條街都要堅持去見的人..」疑似在回憶過去與Bella的感情。

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甚至提到：「你曾是我日日夜夜的牽掛，也是我分分秒秒的追逐，但遺憾的是在抵達時間的終點之前，我們還是弄丟了彼此的身影。」但在過去的互撕不留情面下，讓網友看不懂他的操作，對此直批：「劈腿的人哪來那麼多話。

網友狠酸：劈腿的人哪來那麼多。（翻攝自Threads）

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