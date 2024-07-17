AKB48練習生變長榮最正機師 王馨高大帥尪曝光

王馨去年7月早在IG曬出同框帥尪。（翻攝自王馨IG）

〔記者林南谷／台北報導〕30歲王馨過去曾是日本偶像團體AKB48的練習生，目前擔任長榮航空機師，社群自介提及自己在飛波音777，不過鮮為人知的是，王馨其實已經結婚，在她IG不經意會曝光和老公同框。

連老公生日，王馨也要甜蜜放閃。（翻攝自王馨IG）

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去年7月，王馨開心在IG曬出合影身高187公分、戴著斯文眼鏡帥尪，當時她甜滋滋寫下：「老公第一次搭我開的飛機，結果直接給我睡死到我touch down（指著陸）後才驚醒，完全錯過我親自降落的瞬間，氣死。」接著仍感謝那趟空服姐妹們照顧她老公，甜蜜指數破表。

王馨過去曾是日本偶像團體AKB48練習生，目前擔任長榮航空機師。（翻攝自王馨IG）

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據了解，王馨老公很愛台灣某知名的手搖飲奶茶，因他在香港工作沒分店，王馨還會貼心從台灣外送給老公，這當中承載了滿滿愛意。

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