青峰搶當張忠謀鄰居 被爆入手大直豪宅

青峰2019年發行首張個人專輯《太空人》，憑藉該專輯於隔年第31屆金曲獎奪下「最佳國語男歌手獎」。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北市大直明水路一帶擁有水岸第一排景觀優勢，吸引政商名流入住，包括台積電創辦人張忠謀、歌仔戲國寶天王楊麗花，以及知名主持人鄭弘儀、藝人林志穎都是住戶。

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根據最新消息顯示，金曲歌王青峰近期也看上大直水岸永久視野頂級豪宅，有媒體爆料，指張忠謀在大直億級豪宅社區，近期又多了一位大咖鄰居入厝，外傳就是青峰。

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據悉，「西華富邦」是大直近期最具指標性豪宅，張忠謀、富邦集團蔡家、聯華神通集團苗家、萬豪酒店劉家都是鄰居，這裡不只大老級住戶密度很高，每月租金貴得嚇人，以六都住宅最高租金總價，「西華富邦」以超過47萬傲視群雄，等同於普通上班族1整年薪水，也難怪被青峰相中入住。

除了青峰入住明水路，鄭弘儀名下有知名豪宅「代官山」，林志穎也曾住過「圓山岳陽樓」。

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