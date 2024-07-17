威爾史密斯飆車秀特技 竟把馬汀勞倫斯嚇到漏尿

影帝威爾史密斯（左）攜手老搭檔馬汀勞倫斯回歸演出《絕地戰警：生死與共》。（CATCHPLAY+ 提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由影帝威爾史密斯攜手老搭檔馬汀勞倫斯再度回歸演出的《絕地戰警：生死與共》，將於7月23日飆速上架串流平台CATCHPLAY+，片中一幕飛車追逐的橋段，被威爾稱之為《絕地戰警》系列中最瘋狂的特技演出。

威爾分享拍攝過程：「我們有一場在高架橋上飆車的戲，由我親自駕駛，為了拍出真實感我一度飆到時速210，開到橋的頂端時甚至有點飛起來，接著我用一個輪子著地，下坡完全沒減速，在快撞車的最後一刻才驚險剎車，真的超級瘋狂。」馬汀則開玩笑說：「當時坐副駕的我，覺得我非常需要包尿布！」

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《怒火狂猴》由《貧民百萬富翁》男星戴夫帕托一手包辦編導演。（CATCHPLAY+ 提供）

除了即將上架的《絕地戰警：生死與共》，拳拳到肉、打鬥場面血汗橫飛的復仇動作片《怒火狂猴》也正於CATCHPLAY+ 上架中，該片由《貧民百萬富翁》男星戴夫帕托一手包辦編導演的火爆新作，描述一位無名青年在腐敗的上流世界中，為了被冷血殺害的母親展開一場血脈賁張的復仇行動，兇殘生猛的動作戲令人大開眼界，被譽為「孟買版《捍衛任務》」。

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