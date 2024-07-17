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娛樂 最新消息

角色與敘事創災難電影高標！《龍捲風暴》全版本今席捲全台

電影《龍捲風暴》近期陸續在世界各地舉行首映會，持續累積好評。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由《夢想之地》的編導鄭李爍執導、黛西埃德加瓊斯、格蘭鮑威爾、安東尼拉莫斯主演的《龍捲風暴》，近期陸續在世界各地舉行首映會，持續累積好評，不僅爛番茄爬升至84%高分，全球觀眾更狂讚：「久違的精彩災難片」、「沉浸感十足，刺激又熱血」、「角色建立與敘事是災難電影的影史高標！」

該片探索風暴追逐者的狂野次文化，這群人包括專業氣象學家、狂熱的天氣愛好者和追尋刺激的冒險家。導演鄭李爍擅長處理角色、故事、戲劇、幽默和調性等細膩的面向，他不斷修改劇本，希望能夠進一步發展主要角色的關係，以及眾多配角創造背景故事，並且設計電影中充滿特技動作的龍捲風場面的故事節奏和各種細節。

黛西埃德加瓊斯（左）和格蘭鮑威爾《龍捲風暴》化身新一代追風者。（華納兄弟提供）

導演鄭李爍說：「我在研究風暴追逐時發現，從事這項活動的人在性別、種族和地方認同這些面向是非常多元化。我希望在電影中呈現並反映風暴追逐者多元的真實性和個性，並且真實反映出我個人會想跟他們一起追逐風暴的各種人。」因此片中每個成員都有獨特的造型和個性，對龍捲風各自有不同的著迷，這也是他們聚在一起的原因。

《龍捲風暴》今天（17日）正式在台上映，IMAX、D-BOX、4DX、MX4D、Atmos、Dolby Cinema、Screen X版本同步登場。

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