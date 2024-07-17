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娛樂 最新消息

不甩涉MeToo滿一年！陳建州發豪語「立足台灣放眼亞洲」

「黑人」陳建州捲性騷風波已滿一年。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「黑人」陳建州去年6月遭「大牙」周宜霈指控性侵未遂，成為涉入#MeToo的一員，他這一年來靠著台灣職籃試圖扭轉形象，當時妻子范瑋琪更發聲力挺，堅稱深信「丈夫是個正直的人。」如今一年過去，陳建州以PLG副會長身份發豪語「立足台灣、放眼亞洲。」范瑋琪則飛奔中國高調復出。

台灣男子職業籃球聯盟「PLG」P. LEAGUE+會長張嗣漢、執行長鄭偉柏本月14日雙雙請辭，聯盟相關事務則由副會長陳建洲暫時代替，此舉也被外界認為是「重返大位」。對此，捲進#MeToo風波滿一年的陳建州，昨（16日）則在IG曬出與「EASL」東亞超級聯賽高層的合影，立下誓言、發下豪語：「我們一切按著計劃進行。立足台灣、放眼亞洲。」好哥們潘瑋柏更按讚以示支持。

回顧整起事件，陳建州去年6月先遭大牙指控性侵，爾後又被「微風女神」郭源元控訴性騷，當時范瑋琪二度發文力挺堅稱「丈夫是個正直的人」、「身正不怕影子斜」，不過隨著大牙被反告獲不起訴處分，夫妻倆至今仍遭網友群起嘲諷「法院認證」、「大牙加油！」如今，兩人未受敗訴影響，更個別重返籃壇、歌壇，對比受害者宛如煉獄般的處境，以及深深烙印在心裡卻永遠抹滅不去的陰影，可說是相當諷刺。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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