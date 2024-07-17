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娛樂 最新消息

毀損Beyond主唱黃家駒墳墓！ 兩男判決出爐 網一看怒了

Beyond主唱黃家駒留下許多經典歌曲。（翻攝自YouTube）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Beyond主唱黃家駒英年早逝，粉絲都深覺遺憾，但他留下許多經典歌曲，《光輝歲月》、《海闊天空》至今仍有許多歌手翻唱。今年5月黃家駒的墳墓竟遭兩名男子破壞，判決也出爐，只不過很多網友一看都怒了，覺得判得太輕。

今年5月中，一名15歲男學生還有23歲的葉姓冷氣技工破壞黃家駒墳墓，潑灑可樂，還用鐵鎚敲壞遺照，讓Beyond粉絲都怒了，判決出爐，15歲男學生將進入更生中心，葉姓男子則要到勞教中心，法官宣判時提到，為了在社群引起注意而做出毀損他人墳墓行為「相當可恥」。

15歲男學生破壞黃家駒墳墓，判決將進更生中心受教化。（翻攝自微博）

許多網友看到判決結果，多半認為判得太輕，憂心這樣無法達到嚇阻教訓，但法官是參考青少年罪犯評估專案小組報告，指出15歲男學生患有自閉症、強迫症及過動症，羈押期間也表現良好，認為有教化的可能。

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