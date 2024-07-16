陳芳語《愛你》破1.1億次點擊 專屬Kimbot機器人共創AI貓咪梗圖

陳芳語（前排左四）邀歌迷一起體驗AI機器人的趣味互動。（華風數位提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「Kimberley」陳芳語的招牌曲《愛你》，在YouTube的點擊播放量已超過1.1億次，最近她則推出新專輯《kiki》，內容探討的是「共存」的概念。

前兩天陳芳語應邀到知名夜店表演，全場合唱《愛你》超大聲，幾乎把她的歌聲給蓋過了，讓她感受到觀眾的熱情。

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隔天陳芳語舉辦「An Afternoon with kiki AI 」，邀請許多音樂人、粉絲一起玩Kimbot，這是透過AI技術打造出的AI Kimberley機器人，Kimbot可以與粉絲聊天、共創AI貓咪梗圖，還可以讓粉絲填詞，由AI Kimberley來演唱。

陳芳語分享Kimbot機器人的創作過程。（華風數位提供）

這場活動現場吸引了金曲獎最佳演唱組合「尋人啟事」、《大嘻哈》饒舌歌手禪波ZENBØ、林潔心等音樂人，「尋人啟事」覺得：「這是一個很完整的專輯概念，人人都需要學習跟科技共存。」

陳芳語現場解說Kimbot的研發過程並開放讓粉絲操作，過程新奇有趣，由於粉絲可以填歌詞讓AI Kimberley唱，有歌迷當場用Kimbot寫下「陳是國際巨星，碾壓全場」歌詞，逗樂了陳芳語。

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