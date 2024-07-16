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車勝元《暴君》打到手快廢！金宣虎過太爽：前輩對不起

《暴君》車勝元（右起）、金宣虎、導演朴勳政、趙允秀、金剛于出席《暴君》記者會，5人一同比出帥氣pose。（Disney+提供）

〔記者廖俐惠／台北－首爾連線報導〕由車勝元、金宣虎兩大男神主演的新劇《暴君》在昨天舉行記者會，車勝元動作戲全親自上陣，認為使用替身仍然會有差別，導演朴勳政更大讚他幹得好；至於金宣虎這次飾演局長，內心戲較多，笑說自己沒有動作戲，對前輩們、女主角趙允秀感到很抱歉。

《暴君》趙允秀是備受矚目的新人。（Disney+提供）

延續代表作《魔女》的世界觀，導演朴勳政推出韓劇《暴君》，由於這是他首度跨足小螢幕，忍不住說真的很辛苦，讓他對那些投身電視劇製作的人抱有敬意。該劇講述為韓國政府工作的瘋狂科學家，研發一種新型病毒，讓他們足以和世界上最強大的國家平起平坐，這項研究被稱為「暴君計劃」，卻意外被美國的情報機構發現，研究小組的領導者組織了一場黑色行動，展開了一場祕密行動。

車勝元在《暴君》中的打戲都親自上陣，不用替身。（Disney+提供）

車勝元在劇中飾演前傳奇特工林上，必須用單手舉起一把很重的槍，他認為槍並不是只是單純的武器，同時也可以看作是一個角色，雖然手肘痛到不行，但還是產生了想要親自上陣的野心。事實上，他在沒有替身的情況下演出了劇中的動作場面，他解釋雖然替身演員做得很好，但手或腳的動作等等還是能看出差異，導演朴勳政也認證，他每個細節都處理得很好。

金宣虎這次在《暴君》內心戲較多，笑說比《貴公子》舒服。（Disney+提供）

至於金宣虎，先前才與導演朴勳政合作電影《貴公子》，這次在《暴君》中飾演國情院最年輕的崔局長，韓媒問道，這兩部片中的金宣虎都給人「清澈眼神的騙子」的形象，實際上有什麼差別？金宣虎一聽笑了出來，表示「我沒想過這點，但我想這方面應該是唯一相像的點，因為也換不了眼睛。」

他透露這兩部作品的角色大不同，崔局長比貴公子還要更憔悴、孤獨，是個內心矛盾的人物。但他不諱言，拍攝《暴君》時比《貴公子》還要更舒服一點，「身體比較暖一點，因為我沒有動作戲，是在內心演動作戲，但我的身體沒有受苦，對前輩跟允秀很抱歉。」

《暴君》8月14日在Disney+上線。

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