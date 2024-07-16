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娛樂 最新消息

Joeman被抓包偷牽正妹疑新歡 女方正面曝光「撞臉迪麗熱巴」

Joeman（左）被抓包和正妹親密互動疑為新歡。（翻攝自IG、Dcard）

〔記者傅茗渝／台北報導〕百萬YouTuber「Joeman」九妹早前因家中被搜出大麻和吸食器遭逮，形象一夕翻車，事後他發出道歉影片承認錯誤，強調「熱愛拍片」且會持續更新。近日他合體薔薔拍攝新片，被發現疑似有了新歡，女方深邃甜美的五官激似中國女星迪麗熱巴。

薔薔新片邀親友粉絲到男模系餐酒館同樂，Joeman更透露是看到薔薔限時才前往聚會，兩人也互開完笑「「可能某部份是同世界的人。」Joeman也被發現聚會中和身穿黑洋裝、戴白帽子女孩親暱拉手，疑似關係不單純。

Joeman女性友人（右）五官深邃激似迪麗熱巴。（翻攝自Dcard）

而網友仔細比對影片，也找出女方正面模樣，有著深邃五官的她被指出與中國女星迪麗熱巴有些相像，而影片中她被標記為「Joeman女性友人」該女子也被搜出為擁有800多名追蹤者的小網美。而Joeman早前也透露有正在約會對象，不過仍在觀察彼此，「跟我交往的壓力真的很大，不論是圈內還是圈外人士。」

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