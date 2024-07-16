米莉《怪奇物語》10歲演到20歲！最終季已拍一半 首曝幕後花絮

瑪雅霍克（左）、喬奇瑞在花絮中透露這是《怪奇物語5》拍攝第一天。（Netflix提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕小怪咖們（指怪奇物語粉絲）請注意！Netflix熱門影集《怪奇物語》今（16）日釋出第5季製作幕後花絮，宣布拍攝進度已超過一半，飾演伊萊雯的米莉芭比布朗直說：「我從10歲開始演，現在即將滿20歲，感覺好奇怪！」

米莉芭比布朗直說自己從10歲開始演《怪奇物語》，現在即將滿20歲，「感覺好奇怪！」（翻攝自YouTube）

影集《怪奇物語》以看似平凡的美國中西部小鎮為背景，向風靡整個世代的80年代經典致敬。在印地安納州的霍金斯鎮，一個小男孩憑空消失，和他感情很好的死黨們和他的家人竭力尋找答案，卻捲入一連串影響重大且極度危險的事件中。

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小鎮平凡無奇的表面下，竟暗藏離奇的超自然謎團，以及最高機密的政府實驗，甚至還有一個危險的通道，能連接至強大的邪惡世界。朋友之間的情誼將遭受考驗，許多人的生活也將從此受到影響，因為他們的發現將永遠改變霍金斯，甚至整個世界。

達菲兄弟創作的《怪奇物語》於2016年7月推出，迅速成為Netflix數一數二的高人氣影集，單單第4季就在全球斬獲超過1億4070萬次觀看。本劇根植於1980年代懷舊風，每一季都讓80年代的流行文化物件再次翻紅，包括艾哥鬆餅和新可樂，近期的例子則是為凱特布希的《跑上山坡》一曲注入新生命，使得這首歌在Spotify的串流量飆升，於問世38年後首次打入告示牌百大熱播歌曲Top 10。

這部影集也在世界各地勇奪超過70個獎項，包含數座艾美獎以及美國演員工會獎的最佳戲劇類影集整體演出獎，獲入圍獎項更超過230個。全球各地的《怪奇物語》粉絲也將劇中威爾·拜爾斯失蹤的11月6日當作「怪奇物語日」慶祝，在這特別的日子裡分享他們對於怪奇物語世界的喜愛。

而第5季是萬眾粉絲期待的一季，希望所有的粉絲將與製作團隊一樣期待，一起進入這個故事的最終篇章。花絮影片中所有演員皆回歸，歷經盛大的第4季，第5季絕對更勝一籌，鐵四角將再度重聚，一起重溫初衷，與拍攝怪奇物語所帶來的樂趣將再次感動所有小怪咖！

雖然《怪奇物語》將邁入尾聲，但仍有其他項目正在籌備當中，包含在倫敦西區上演的《Stranger Things: The First Shadow》以及動畫衍生影集。另外，包括奈爾費雪、傑克康奈利和艾力克斯布魯瑞克斯都將加入演員陣容。Netflix也預告將持續釋出《怪奇物語》第5季的更多消息，請小怪咖們持續鎖定。

《怪奇物語》第5季花絮：

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