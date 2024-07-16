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「象迷娘」陳天仁遭網友爆料劈腿 起因只為：沒想到你這麼可怕

「象迷娘」陳天仁。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「象迷娘」陳天仁擁有亮麗外型及姣好身材，因在職棒賽事替兄弟象（現中信兄弟象）應援一炮而紅，去年他結束與周孝安2年多的婚姻，近日又被爆出與小她6歲的創作饒舌歌手「Spark」皇毅關係匪淺，陳天仁雖透過經紀人回應「和皇毅就是朋友」，又有網友在網路上發長文，控訴「女藝人、離過婚、有小孩」劈腿，不少人都懷疑網友所言的藝人就是陳天仁。

陳天仁擁有亮麗外型及姣好身材。（翻攝自臉書）

該名網友在Dcard上發文，描述自己被女藝人劈腿過程，還直指兩人去年5月開始交往，熱戀期時幾乎都黏在一起，沒想到今年3月開始，女方態度出現大轉變，網友才發現女方手機有各種與其他男子親密對話，也就是說兩人還沒分手女方就劈腿了。該網友氣不過女方說出：「我沒有想到你這麼可怕」，決定公布一切。

陳天仁IG發文，說自己去潛水。（翻攝自IG）

原po「賴先生」指出，女方後來還跟一個新的男子去潛水、夜店，控訴：「誇張的是，還不是上面的劈腿對象」。也就是說與他交往的女藝人是多劈，原po仍處在複雜和痛苦的心情時，有朋友告訴他看到該女和一名金髮男子親密牽手約會，接著還開心發文去潛水、上夜店、大方跟新對象出席公開場合。

陳天仁去潛水，開心比出愛心。（翻攝自臉書）

「賴先生」原想摸摸鼻子就此作罷，沒想到女方傳了一段文字給他，表示：「我沒有想到你這麼可怕，但算了，你要講什麼就都去亂講吧，成功讓我沒有一點不捨。還是祝福你被我傷害的所有不好感受都能快點好起來。」

陳天仁不希望因私事佔用社會資源。（翻攝自臉書）

「賴先生」發文雖未明指女方是誰，卻留下「女藝人、離過婚、有小孩」3點線索，網友紛紛開始進行大猜測，有人認為這個女方就是陳天仁，對此，陳天仁經紀人表示：「兩人交往實際發生的事只有當事人最清楚，交往時期也絕無單方付出，真是抱歉因私事佔用社會資源，謝謝大家的關心。」

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