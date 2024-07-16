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娛樂 電視

黃豪平罵哭陳芳語「陷低潮狂流淚」！還曾得罪唐綺陽曝內情

〔記者林欣穎／台北報導〕黃豪平單口喜劇巡迴《得罪了 The Driller》今（16）日中午於 KKTIX 正式啟售，這次他與博恩所屬的薩泰爾娛樂合作推出，日前受訪時透露花了半年時間準備，他也預告表示「今年專場不管是演出內容和尺度都是前所未有，一定會得罪大家的那種，所以專場名稱直接先說一聲得罪了。」並透露過去曾在講段子時得罪過人，不過多數人並沒有介意，反而稱讚他相當有創意。

黃豪平。（記者胡舜翔攝）

黃豪平透露過去一兩年參加《全民星辯論會》是他最低潮的時候，因為那是他人生中被罵得最嚴重的時期，當時他為了在自由辯論環節求勝，朝對手陳芳語說了重話，「當時自以為有押韻，講完後才發現逼得太緊，中間訪問的時候我就開始流眼淚，播出後被攻擊，又低潮很久，現在還是會被網友留言講這件事。」黃豪平坦言當時會覺得這是人生汙點，但反過來想誰沒有汙點，「我覺得那就是我人生一個很大的躍進，希望從這裡面學到東西，怎樣應對進退，得罪人更能讓人舒坦一些，這是我接下來要學的課題。」

黃豪平。（記者胡舜翔攝）

黃豪平也說如今與陳芳語還有保持好交情，這次表演還有特地找她拍攝宣傳影片，他也提到過去講段子時曾引起網友不滿，內容是語星座有關的東西，就有網友開嗆他根本不懂星座、要告死他，「有次去錄唐老師（唐綺陽）節目就跟她道歉，以前有在節目開過這玩笑很不好意思．還有安格斯老師，但他們都覺得很有創意很好笑，有時我們自己害怕得罪人，是自我限縮，卻忘記當事人聽起來是滿好玩的，只要我們做好這些事，他們是可以理解你沒惡意。」

在《得罪了 The Driller》首支宣傳片中，黃豪平拿著電鑽象徵將鑽透層層禁忌。影片之中被鑽破的東西竟還出現《全明星辯論會》的海報、陳芳語Kimberley的專輯，似乎在暗示這些人即將成為得罪的對象。影片最後甚至連近期蔡阿嘎事件中的知名女主角「蘿拉」都出現，網友紛紛留言：「到現在才搞清楚原來是蔡阿嘎的專場！」、「要不要也學阿嘎發一個不自殺聲明？」

黃豪平。（記者胡舜翔攝）

黃豪平《得罪了 The Driller》單口喜劇巡迴，8月24日從高雄市文化中心起跑、8月31日在國立臺中教育大學，最終場為9月15日在Zepp New Taipei演出。

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