恭喜！陶喆等10年公布好消息 時間點出爐

〔記者張釔泠／台北報導〕陶喆全新世界巡迴演唱會「Soul Power II」3月開跑，上週移師到南京站演出連唱3場、每場都是唱滿唱好3個小時，陶喆也趁勢宣佈了好消息，9月起到年底將再攻唱8個城市，終於要唱回台北。

陶喆。（偉大文化提供）

「Soul Power II」正式官宣了將於年底移師到台北，陶喆有望在相隔10年後第四度攻蛋，關於台北站開唱時間日期與場地、售票時間等細節，近期將公佈相關內容。

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日前他在南京開唱，3天一共吸引了近4萬名粉絲到場朝聖，觀眾席裡竟有年僅14歲的小妹妹粉絲，也高舉著螢光燈搖擺相當淘氣，6月畢業季剛過，陶喆也特別選唱〈二十二〉獻給台下學生粉絲，沒想到全場卻「反客為主」大聲合唱了一整首歌，讓他在台上被這巨大歌聲給深深感動。

陶喆。（偉大文化提供）

陶喆相當寵愛歌迷，每場都精心選出不同歌曲作為彩蛋，每場彩排時都親自走到不同區域的觀眾席，聆聽音場確定每個位置都可以有絕佳的視聽覺饗宴，第三場時，陶喆自嘲：「安排了一首非常難唱的歌！」前奏才一下全場立刻響起尖叫聲，飆唱催淚情歌〈愛我還是他〉讓大家聽得如癡如醉，最後一段更展現了陶氏唱腔，高音技巧飆了長達14秒震攝全場。

陶喆。（偉大文化提供）

順利完成這3場演出，陶喆充滿感觸：「有些歌曲過了20年唱起來不一樣了，去年參加超過10幾場音樂節、發了新歌、上節目，認識非常多新朋友，沒有你們的支持。今天不可能陶喆有這個機會站在舞台上連演三晚！謝謝你們！」

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