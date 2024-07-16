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娛樂 電視

客廳一路親回房間激戰！武術男星王盈凱嘆：滾床比滾山坡累

〔記者蕭方綺／台北報導〕何宜珊和王盈凱在台視八點檔《追分成功 起家》中甜蜜求婚之後，將上演激情床戲，2人戲裡恩愛，從客廳一路激吻回房，吻戲親到發出「啾啾聲」，何宜珊更跨坐在王盈凱身上，讓對方幫她褪去外衣，露出美背，讓人看的臉頰發燙。

何宜珊（左）和王盈凱外型登對，是劇中很受觀眾歡迎的CP。（台視提供）

這也是2人第一次拍床戲，開拍前略顯尷尬，何宜珊特地在拍攝前向年長9歲的男友報備，但當天依然緊張不已。王盈凱出身武行，曾擔任武術指導，從滾山坡到滾床戲，這次因為要保持固定姿勢，手撐到發抖。他自嘲道：「拍過很多動作戲，但這種動作戲倒是第一次。以前的動作戲可以套招、事先練習，但這個就不方便練習了。」幸好拍攝順利完成，兩人下戲後看起來幾乎虛脫。何宜珊表示：「心臟跳得超快，一點都不輕鬆。」

茵芙和何宜珊因為拍戲成為好姊妹，前幾天就陪著何宜珊一起研究吻戲如何拍的浪漫，拍攝當天雖然沒有茵芙的戲，她仍特地留下來「欣賞」，眼中發出期待的光芒，不時發出「姨母笑」簡直比正在拍戲的人還要興奮。

何宜珊（左）和王盈凱第一次挑戰床戲，兩人都很緊張。（台視提供）

當然茵芙也不是空手而來，她貼心準備了棒棒糖給兩人，笑稱幾天前在網路上看到「吻戲教戰」影片，說先吃棒棒糖，吻起來會有甜甜的味道。茵芙一口氣買了４種口味，她笑說：「因為我不知道你們喜歡甚麼口味的，所以就都買了。」而何宜珊和王盈凱很感謝茵芙的相助，接下來竟然認真的挑起口味來，十分逗趣。

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