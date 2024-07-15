美少女畢業了！AKB48 Team TP國興瑀：很不真實

國興瑀即將從女團畢業，心情多少有點忐忑。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕又一位美少女要離開女團AKB48 Team TP，一期生成員「國國」國興瑀宣告要「畢業」了！

21歲的國興瑀談到公演時面對即將畢業的心情：「在後台的情緒一直很忐忑，複雜的心情一下子無法形容，一上台看到大家又好想哭，好在還是有好好享受舞台！天真的我想說嗯嗯今天可以好好講話的，沒想到在說第一個字的時候立刻就忍不住大哭了。」

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國興瑀對未來充滿期許。（翻攝自IG）

國國談到：「我！國興瑀，即將在AKB48 Team TP畢業了！自從做了這個決定之後，心裡一直有種很不真實的感覺，日子也很快的就來到了今天。在這個將近10年的光陰，對我來說是人生中很重要的一大部分，承載了我的青春、我的夢想，在團裡面學到好多好多，也成長了不少。」

國興瑀也感謝粉絲的支持：「常常聽到你們說：『來看每個月的公演是充電、補充能量！』的時候，其實你們才是讓我每個月感到治癒的來源。」她也提到對未來的期許：「接下來即將進入人生的下一個階段，希望也能有你們的陪伴，讓我們珍惜剩下的時光，繼續為我們創下美好的回憶吧！」前隊長陳詩雅也祝她：「畢業快樂！」

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