蕭敬騰巡演自己加戲「鼻涕牽絲」 直言：我吃到了

蕭敬騰在《胭脂扣》末場謝幕時哭到鼻涕牽絲。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕金曲歌王「老蕭」蕭敬騰近日在中國演出音樂劇《胭脂扣》，詮釋已故巨星張國榮曾經飾演的角色「十二少」陳振邦，末場謝幕時老蕭忍不住淚崩，怎知哭得太過火的他竟然哭著哭著拉出長長一條鼻涕絲，老蕭還直率說：「對不起，我吃到鼻涕了」。

蕭敬騰拉出鼻涕絲還很認真地看著。（翻攝自微博）

《胭脂扣》原本是張國榮和梅艷芳兩人主演的香港經典電影，隔了20多年，這回被改編成音樂劇。上月底巡演至杭州，蕭敬騰因入戲太深，謝幕的時候忍不住落下眼淚，哭到深情時便流出鼻涕，老蕭伸手想擦拭，卻拉出一條鼻涕絲，他甚至還吃到一些鼻涕，現場氣氛也瞬間從悲情轉為有點好笑。

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雖然很糗，不過蕭敬騰自己也分享了這段畫面，看著影片中哭得唏哩嘩啦的老蕭，到最後竟然耍賴皮把鼻涕擦在夥伴身上，真是讓人啼笑皆非。

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