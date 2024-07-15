「肯爺」攜嬌妻用餐穿著太暴露 餐廳拒絕服務：傷風敗俗

美國饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特（右）和妻子碧昂卡。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）下月是否來高雄開唱尚未明朗，其實最近肯爺諸事不順，原本身為潮流指標的他，因為反猶太言論跌落神壇，最近只能靠老婆碧昂卡森瑟瑞（Bianca Censori）才能上版面。

美國饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特（左）和妻子碧昂卡。（翻攝自IG）

近日碧昂卡外出用餐總是衣不蔽體，就算他們身處民風開放的國家，也差點惹禍上身。肯爺最近帶著老婆碧昂卡到洛杉磯一家燒烤餐廳用餐時，被餐廳業者請出去，因為碧昂卡只穿著一塊遮住3點的布，餐廳無法接待這樣的客人。

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美國饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）。（美聯社）

餐廳業者表示：「如果我的餐廳必須接待這兩位客人，我會讓他們知道，基於餐廳對顧客的尊重，你們不准進來」。其他業者也持相同看法，甚至有人指出這樣的行為「傷風敗俗，也不是適合讓幼童看到的好榜樣」。業者感慨，碧昂卡的裝扮與裸體無異，任何一間自重的餐廳老闆或經理，都不應該允許他們穿成這樣進來，除非他們包場。

碧昂卡時常穿著暴露。（翻攝自IG）

肯爺與29歲建築師女友碧昂卡去年1月傳出結婚，先前肯爺曾與知名實境節目女星「豐臀金」金卡達夏結婚7年，育有4名子女。金曾表示兩人婚姻期間，她的穿著打扮全都要聽肯爺，穿得太少還會挨罵；肯爺與碧昂卡婚後卻讓碧昂卡暴露到不行，外界質疑這也是他的一種行銷曝光手法，而他老婆的家人則擔心她是被肯爺洗腦。

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