重口味慎入！ 66歲張蘭曬低胸中空泳裝秀身材

張蘭泳裝背面是中空設計。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕汪小菲與「Mandy」馬筱梅赴歐洲度蜜月，張蘭也跟著重溫歐洲的壯麗與美好。張蘭因為作直播帶貨，並多次消費前媳婦「大S」徐熙媛，加上她之前曾經打造俏江南等餐飲江山，所以也算是個名人。近日她到希臘聖托里尼開心穿上超低深V領洋裝大曬車頭燈，今（15）日在突破界線，加碼低胸中空泳裝照。

相關新聞：汪小菲蜜月選歐洲 張蘭硬當電燈泡？搶先曝光歐風車頭燈

請繼續往下閱讀...

張蘭今日狂曬泳裝照。（翻攝自微博）

張蘭照片一出果然掀起全網熱議，「張蘭泳裝」也瞬間成為微博熱搜字。原本就很喜歡在社群和粉絲分享生活的張蘭，近日隨兒子汪小菲遊歐洲，今天她曬出自己的泳裝照，只見她穿著蕾絲花邊的奢華風泳裝，開心準備戲水，轉過身來還有驚喜，原來背面是中空設計，展現出張蘭的腰身。雖然已經年屆耳順，張蘭的泳裝照還是給了所有網友一個Surprise。

相關新聞：汪小菲曬恩愛向Mandy撒嬌 自爆：婚後房子租來的

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法