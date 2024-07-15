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娛樂 亞洲

重口味慎入！ 66歲張蘭曬低胸中空泳裝秀身材

張蘭泳裝背面是中空設計。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕汪小菲與「Mandy」馬筱梅赴歐洲度蜜月，張蘭也跟著重溫歐洲的壯麗與美好。張蘭因為作直播帶貨，並多次消費前媳婦「大S」徐熙媛，加上她之前曾經打造俏江南等餐飲江山，所以也算是個名人。近日她到希臘聖托里尼開心穿上超低深V領洋裝大曬車頭燈，今（15）日在突破界線，加碼低胸中空泳裝照。

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張蘭今日狂曬泳裝照。（翻攝自微博）

張蘭照片一出果然掀起全網熱議，「張蘭泳裝」也瞬間成為微博熱搜字。原本就很喜歡在社群和粉絲分享生活的張蘭，近日隨兒子汪小菲遊歐洲，今天她曬出自己的泳裝照，只見她穿著蕾絲花邊的奢華風泳裝，開心準備戲水，轉過身來還有驚喜，原來背面是中空設計，展現出張蘭的腰身。雖然已經年屆耳順，張蘭的泳裝照還是給了所有網友一個Surprise。

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