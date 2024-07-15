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防彈JIN巴黎奧運傳聖火！ARMY等8小時不累：都等到他退伍了

BTS防彈少年團的JIN擔任奧運火炬手。（美聯社）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕BTS防彈少年團的JIN上月退伍後行程滿檔，更受邀擔任巴黎奧運火炬手，所到之處都是粉絲的尖叫聲，粉絲更不停大喊他的本名「金碩珍」，可見BTS在國際間的影響力。雖然什麼大場面都見過，不過肉眼可見JIN似乎有些緊張。

BTS防彈少年團的JIN擔任巴黎奧運火炬手，坦言相當緊張。（美聯社）

JIN事後透過經紀公司Big Hit發表感言，「我緊張到不知道時間怎麼過去的，但多虧了現場大家的幫忙，我才能盡我所能的完成任務。」他也表示能夠傳遞聖火真的非常榮幸，「因為有ARMY（粉絲名），我才能擔任火炬手這個帥氣的角色，非常感謝大家。」

法國粉絲舉起印有JIN的國旗，在羅浮宮附近等候。（歐新社）

2024巴黎奧運倒數計時，JIN在當地時間14日晚間8點現身法國羅浮宮擔任火炬手，一大早就有來自世界各地的ARMY齊聚，包括法國、越南等等，紛紛舉著JIN的應援物表達支持，還有南韓民眾舉國旗給予應援。有粉絲受訪透露，「我從下午1點等到晚上8點，但我都等了1年半他才退伍，這點時間不算什麼。」

距離雖然才200公尺，但身穿白色運動服的JIN，走到哪都是尖叫聲，還有粉絲跟著他一起跑，在10分鐘過後，他將聖火交給法國前滑雪國手Sandra Laoura，正式完成火炬手的任務。

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