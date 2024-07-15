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娛樂 最新消息

北流驚現「成癮」體驗！世界音樂節首波重量級卡司曝光

乱彈阿翔。（風潮音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「2024 世界音樂節＠臺灣」將於今年 10 月 11 日至 13 日在北流登場，首波公開陣容包含來自布里亞特的 NAMGAR、日本的 Minyo Crusaders ；金曲歌王乱彈阿翔與跨域創作團體异境樂團帶來限定特別演出，雷擎也將有充滿地球音樂風情的表演。

今年演出陣容維持「打造與世界音樂接軌的最短途徑」的核心理念。來自布里亞特共和國，在全球音樂版圖占有重要地位的民謠樂團NAMGAR將傳統布里亞特和蒙古音樂融合多樣現代音樂元素，在樂曲中傳達蒙古勇士的氣魄、遊牧民族的自由堅毅。

NAMGAR。（風潮音樂提供）

日本活躍的全球音樂代表 Minyo Crusaders，除了過目難忘的傳統面具打扮，Minyo Crusaders 在日本民謠中融合非洲音樂、爵士樂、拉丁樂等多變 的曲風，展現日本民謠截然不同的一面。

除了海外卡司，國內演出團隊包含由乱彈阿翔與跨异境樂團的合製共演， 乱彈阿翔富含穿透力的狂放歌聲，將與异境樂團的傳統古調風采交織出最在地的臺灣聲響；活動也邀請到入圍金曲金音最佳新人獎的雷擎，帶著亞熱帶的節奏引領樂迷一同搖擺，進入靈魂樂的情懷。

Minyo Crusaders。（風潮音樂提供）

近年陸續促成多項合作、推動產業前進的 Showcase徵選展演，本年共有 169 組、來自 35 個不同國家的演出團隊報名。獲選團隊除了能登上世界音樂節舞台，還能與 15 組國際音樂經理人、策展人與媒體進行交流媒合，包含泰國最大藝術音樂祭 Wonderfruit Festival 節目總監 Phuong Le、歐陸代表音樂盛會 Sziget Festival 節目統籌 Marina Pommier 等人。

此本次入選名 單可見許多樂迷熟悉的身影，如金曲獎最佳演唱組合「尋人啟事」、來自臺東的海味搖滾組合 「漂流出口」、在《聲林之王 2》榮獲季軍的「吱吱」郭芝吟等， 16 組國內外藝人輪番上陣，帶來最精彩多元的「聽覺成癮體驗」。

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