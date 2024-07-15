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長榮最正機師是AKB48練習生！同框松井珠理奈嘆「放棄出道」原因

長榮「最正機師」王馨曾是AKB48練習生。（翻攝自Threads@singsingwang）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕長榮航空「最正機師」王馨，因甜美外貌加上專業技能，吸引不少粉絲，而她也被起底過去曾是日本偶像團體AKB48的練習生，近日她PO出與SKE48松井珠理奈的合照，分享過去當了2年練習生，最終放棄以AKB48出道的原因。

王馨透露自己放棄AKB48出道的原因。（翻攝自Threads@singsingwang）

王馨在社群平台Threads發文表示，她小時候很喜歡表演，一直有站在舞台上表演的慾望與夢想，在20歲那一年，參加了徵選並加入了AKB48，2年練習生的期間，平日還需要上學，所以練習時間都是在每個週末：「當時的我從來沒缺席過任何一次的練習，每次練習都是盡全力的要求自己要做到最好。」並期待能夠出道、穿上漂亮表演服的那一天。

王馨（左）貼出與SKE48松井珠理奈（右）的同框照。（翻攝自Threads@singsingwang）

2年過去後，王馨即將要大學畢業，卻得不到一個確定的出道時間：「這時候的我必須做選擇了，選擇繼續堅持夢想，或是選擇一條長久且穩定的道路。」由於練習生是沒有任何收入，並且是否能夠出道一直都是未知數，王馨最終選擇面對現實：「既然我選擇了另一條道路，我也一定要走得更精彩！」

王馨的貼文吸引大批網友關注。（翻攝自Threads@singsingwang）

最終，王馨選擇踏上成為飛行員的夢想道路上，但她從來沒有後悔過這個選擇：「我只是換了另一種舞台站而已，但是仍然要在屬於自己的舞台上發光發熱，現在30歲的我，很感謝曾經經歷過的所有養分才有今天的我」除此，她還貼出與SKE48松井珠理奈的同框照，吸引大批網友關注。

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