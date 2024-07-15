晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

持未成年影像被起訴 黃子佼下午首度以被告身分出庭

北院審理藝人黃子佼無故持有未成年影像案，今天下午3時30分首度以被告身份傳喚黃出庭應訊。（資料照；記者王文麟攝）

〔記者溫于德／台北報導〕台北地院審理藝人黃子佼無故持有未成年影像案，今天下午3時30分首度以被告身份傳喚黃出庭應訊。

全案源於，去年黃子佼被爆出性騷擾、拍攝未成年不雅照風波，黃開直播爆料多名女藝人吸毒，後來有民眾向台北地檢署告發黃涉嫌強制猥褻、毒品等罪，北檢因認為黃已獲對方同意和解，女方請求不起訴，黃性侵、性騷罪嫌不足，分別不起訴、簽結。

檢警另從黃子佼的硬碟中發現，黃加入網路偷拍論壇，購買7部少女性影像，北檢偵結依違反兒少性剝削防制條例給予緩起訴，條件是黃子佼須向公庫支付120萬元，並要他寫至少1200字悔過書。

不過，民進黨立委張雅琳po文質疑北檢給予緩起訴的理由；北檢解釋，緩起訴原因包含持有少女性影像，法定刑為1年以下，且黃子佼是初犯、避免受害女子後續於審判程序受到二度傷害等，決定給予緩起訴處分，並非輕縱。

後來高檢署認為北檢調查仍未完備，撤銷緩起訴並發回續查。北檢今年5月中偵結，依法可處1年以下徒刑、拘役或科或併科3萬元以上30萬元以下罰金的「無正當理由持有少年性影像」罪嫌起訴黃子佼。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中