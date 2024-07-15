持未成年影像被起訴 黃子佼下午首度以被告身分出庭

北院審理藝人黃子佼無故持有未成年影像案，今天下午3時30分首度以被告身份傳喚黃出庭應訊。（資料照；記者王文麟攝）

〔記者溫于德／台北報導〕台北地院審理藝人黃子佼無故持有未成年影像案，今天下午3時30分首度以被告身份傳喚黃出庭應訊。

全案源於，去年黃子佼被爆出性騷擾、拍攝未成年不雅照風波，黃開直播爆料多名女藝人吸毒，後來有民眾向台北地檢署告發黃涉嫌強制猥褻、毒品等罪，北檢因認為黃已獲對方同意和解，女方請求不起訴，黃性侵、性騷罪嫌不足，分別不起訴、簽結。

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檢警另從黃子佼的硬碟中發現，黃加入網路偷拍論壇，購買7部少女性影像，北檢偵結依違反兒少性剝削防制條例給予緩起訴，條件是黃子佼須向公庫支付120萬元，並要他寫至少1200字悔過書。

不過，民進黨立委張雅琳po文質疑北檢給予緩起訴的理由；北檢解釋，緩起訴原因包含持有少女性影像，法定刑為1年以下，且黃子佼是初犯、避免受害女子後續於審判程序受到二度傷害等，決定給予緩起訴處分，並非輕縱。

後來高檢署認為北檢調查仍未完備，撤銷緩起訴並發回續查。北檢今年5月中偵結，依法可處1年以下徒刑、拘役或科或併科3萬元以上30萬元以下罰金的「無正當理由持有少年性影像」罪嫌起訴黃子佼。

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