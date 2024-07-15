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娛樂 最新消息

香儂道荷蒂乳癌過世 《飛越比佛利》帥哥路克派瑞也早逝

路克派瑞（右）和女主角香儂道荷蒂男帥女美。（翻攝自網路）

〔記者林南谷／綜合報導〕好萊塢女星香儂道荷蒂（Shannen Doherty）9年前確診乳癌，14日傳出不敵病魔過世，享年53歲，她因演出20多年前紅遍全球的美國經典校園影集《飛越比佛利》爆紅，不只香儂道荷蒂，在劇中帥氣的路克派瑞（Luke Perry）也因嚴重中風，早於2019年3月4日病逝，當時他年僅52歲。

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在美國經典校園影集《飛越比佛利》中，路克派瑞（左三）飾演壞男孩狄恩。（翻攝自網路）

在《飛越比佛利》，路克飾演桀傲不馴、看似風流的狄恩，與女主角香儂道荷蒂飾演的乖乖女阿蘭有段曲折戀情，之後被珍妮葛斯扮演的凱莉介入，當年因外帥氣外貌，擁有一票死忠粉絲，後來又在青春劇《河谷陣》飾演男主角的父親，但星途平平。

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香儂道荷蒂年前確診乳癌，14日傳出不敵病魔過世。（法新社）

至於不幸在日前過世的香儂道荷蒂，當年也因演出《飛越比佛利》布蘭達爆紅，後來又在《聖女魔咒》（Charmed）再嚐走紅滋味，不料幾年前重新翻拍《飛越比佛利》故事，香儂卻跟劇組鬧翻、中途走人，直到後來鬧上新聞，已是罹患乳癌。

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