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娛樂 電影

小小兵全球吸金猛破50億美金！《神偷奶爸4》連霸北美雙週冠軍

〔記者許世穎／綜合報導〕賣座動畫系列全新篇章《神偷奶爸4》上週末（7月12至14日）在北美持續發威，再以4465萬美金（約台幣14.52億元）勇奪北美票房雙週冠軍，累積票房突破2.11億美金（約台幣68.63億元），上映兩週直接殺進年度票房第3名。

《神偷奶爸4》勇奪北美雙週票房冠軍。（UIP提供）

《神偷奶爸4》雖為系列第4集，但加上2部《小小兵》外傳電影，全系列6部作品的北美票房，目前也以突破18億美金（約台幣585.54億元）的驚人成績，成為北美影史票房第10高的系列作品，而且每一部電影在北美都賣破2億美金大關。

小小兵魅力驚人，《神偷奶爸4》成為今年暑假檔第2部全球票房破4億美金的電影。（UIP提供）

該片的全球票房目前也突破4.37億美金（約台幣142.15億元），成為今年暑假檔第2部全球票房突破4億美金的電影，連帶讓《神偷奶爸/小小兵》全系列的全球票房正式突破50億美金，來到了50.87億美金（約台幣1654.8億元），證明小小兵吸金力和魅力一樣驚人。

《神偷奶爸4》持續在台上映中，全台週末票房將於下午出爐，粗估全台票房已破億（台幣）。

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