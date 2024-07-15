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娛樂 電影

《腦筋急轉彎2》挑戰全球影史第一！台灣正式衝破4億

〔記者許世穎／綜合報導〕皮克斯賣座動畫續作《腦筋急轉彎2》在全球持續熱賣、穩坐年度票房冠軍，上映滿1個月全球狂收13.5億美金（約台幣439.15億元），按照目前電影熱度及票房走勢，登頂影史全球最賣座動畫幾乎已無懸念。

《腦筋急轉彎2》穩坐全球、北美以及台灣年度票房冠軍。（迪士尼提供）

目前《腦筋急轉彎2》已成為皮克斯史上全球最賣座電影，在影史動畫的全球票房則排名第3，僅輸給第2名《超級瑪利歐兄弟電影版》的13.61億美金（約台幣442.73億元），以及第1名《冰雪奇緣2》的14.53億美金（約台幣472.66億元）。

北美票房方面，該片上映31天累積票房已達5.72億美金（約台幣186.07億元），也將追上《超級瑪利歐兄弟電影版》的5.74億美金（約台幣186.72億元），更瞄準冠軍《超人特攻隊2》的6.08億美金（約台幣197.78億元），如果順利登頂，將成為皮克斯史上全球、北美最賣座電影。

台灣方面，《腦筋急轉彎2》已成為影史最賣座好萊塢動畫，除了是今年首部賣破台幣4億的電影，也是影史首部在台破台幣4億的好萊塢動畫，票房已於昨天突破台幣4.1億，穩坐年度票房冠軍。《腦筋急轉彎2》持續在台上映中。

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