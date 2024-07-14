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娛樂 最新消息

短今哀嘆「不能劈腿了」 驚見膝蓋噴血傷口超大片

短今是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員「短今」胡馨儀在社群上po出一系列照片，嚇壞網友，原來是她膝蓋受傷，暫時沒辦法做出劈腿等動作，照片曝光後粉絲湧入關心，短今也在今（14）日發文報平安，向大家說復原狀況良好。

短今膝蓋受傷讓粉絲覺得心疼。（翻攝自IG）

短今膝蓋大濺血到底是怎麼受傷的？很多網友都相當關心這件事，短今說自己因為腎上腺素飆升不小心劈腿了，所以造成左腳膝蓋不小心擦傷，不過已經治療包紮，短今除了謝謝各界關心之外，也說自己會好好照顧傷口，希望能快速復原。

短今說目前已經接受治療，狀況也漸漸好起來。（翻攝自IG）

看到短今受傷的粉絲們心疼不已，紛紛在文下留言：「傷口看起來好痛」、「怎麼這麼嚴重」不過樂觀的短今請大家放心，在一片關心文當中，出現中華職棒富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」成員丹丹既心疼又不捨的留言：「吼唷～～～你小心一點啦！」足見兩人好感情。

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