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娛樂 最新消息

王少偉吃泰國路邊攤無辜「付出代價」！ 被醫生治療手法嚇到急返台

王少偉到泰國旅遊，遭遇不好的看診經驗。（中天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《小明星大跟班》明（15日）晚10點播出「異國他鄉人生地不熟 生病真的是要人命」，王少偉分享有次去泰國旅遊時，因為吃了一家路邊攤而連拉肚子3天，忍痛到醫院看診卻被當地醫生的治療手法嚇到。

王少偉當時去泰國旅遊，朋友怕他水土不服，都帶他去餐廳吃飯，「不過飯店旁邊大排長龍的路邊攤，實在太吸引我，我就拜託朋友帶我吃一餐，但好吃是要付出代價的，我拉了3天。」而王少偉到當地醫院看診時，卻被這一幕嚇得落荒而逃：「醫生要幫我吊點滴，但點滴一拿出來，我就決定不吊，因為我寫的名字跟他拿出來的名字是不一樣的，他還叫我不要擔心，說這是新的點滴，可是我真的不敢，我就忍回台灣。」

王少偉。（資料照，記者王文麟攝）

此外，王少偉還曾在紐西蘭出外景時發生意外：「我們要到死亡瀑布溯溪，但我們出發那天暴風雨，速度快到停不下來，直接90度衝下7米高的瀑布，我當下一陣暈眩、眼前一片黑，等回神我嘴巴腫了還冒血，他們推測我應該是撞到前面教練的安全帽。」

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