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娛樂 最新消息

恐怖追求者堵人1星期！曾莞婷1舉動洩個資 男店員「每天站崗還求婚」

曾莞婷長相亮麗，從小到大都不乏追求者。（翻攝自曾莞婷IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星曾婷長相亮麗，從小到大都不乏追求者，近來她上節目透露，自己遇過最可怕的被追求經驗，原來有次她去配眼鏡，沒想到從隔天開始，眼鏡行的一名男店員每天都到她家樓下堵人，表示只是想跟她做朋友，讓曾婷驚嚇不已。

有次曾莞婷去配眼鏡，沒想到從隔天開始，眼鏡行的一名男店員每天都到她家樓下堵人。（翻攝自YouTube）

眼鏡行男店員表示，只是想跟她做朋友，但仍讓曾莞婷驚嚇不已。（翻攝自YouTube）

曾莞婷在節目《小姐姐請回答》透露，事情發生後，她仔細地回想會被跟到家裡的原因，「因為缺貨嘛，我沒多想留下了個資，說有貨的時候通知我。」曾婷表示，當時才高中的她嚇到不行。

誇張的是，該售貨員站崗一個禮拜後，居然還拿婚戒求婚，曾婷表示「我想說我跟你根本不認識，而且我們連天都沒有聊過，你怎麼會因為有我的個資就跑到我家樓下，然後還自己幻想腦補，覺得可以跟我交往結婚？」

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