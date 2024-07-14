《背著善宰跑》邊佑錫紅到香港 2千粉絲爭當「邊太太」

憑主演韓劇《背著善宰跑》爆紅的韓星邊佑錫，昨現身銅鑼灣某商場開記者會。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕韓星邊佑錫以夯劇《背著善宰跑》晉升大勢男神，上個月初挾高人氣來台，吸引逾千名鐵粉接機，更在台大體育館舉辦一連2場粉絲見面會，與3000名「邊太太」相見歡。

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港媒報導，今（14）日邊佑錫將在香港舉行《2024 ByeonWooSeok Asia Fanmeeting Tour in Hong Kong》活動，昨現身銅鑼灣某商場開記者會，近2千粉絲塞爆百貨商場，周邊商家如臨大敵，更吸引香港視后唐詩詠、資深港星邱淑貞女兒沈月及名媛甘比大女兒劉秀樺到場追星。

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邊佑錫現場送飛吻。（香港星島日報）

邊佑錫進場時，全場粉絲陷入瘋狂狀態狂叫，他先揮手向大家打招呼，又擺出心心相印討好粉絲，還先用廣東話說了一句「大家好」打招呼，對於首次到香港，他表示非常期待和激動，同時表示很想吃道地飲茶。

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