米可白自認「沒好背景、有容貌焦慮」 媽媽一句話讓她終生受益

米可白一甩過去幼兒台「葡萄姐姐」甜美可愛形象。（翻攝自米可白臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕米可白一甩過去幼兒台「葡萄姐姐」甜美可愛形象，去年以時代生活劇《牛車來去》獲58屆電視金鐘「戲劇節目女配角獎」，演技備受肯定。星路走來18個年頭，跌跌撞撞，崎嶇前行，米可白自爆偶爾還是會有容貌焦慮，因為新人輩出，一個比一個還漂亮，但她的母親總會嚴格地鼓勵：「妳看妳站出來就是不一樣，你要有信心，妳很棒～」

米可白今（13）日難得在臉書發洩心情，寫下長文：「我是一個從中部上來打拼的孩子，19歲的我獨自上來台北工作，我什麼都不懂～為了改善家裡的經濟，什麼通告都接，怕高的我，要像啦啦隊員一樣在空中拋來拋去&肩頸不好還要頭撞30顆氣球&大熱天還要在軟墊匍匐前進 ，2隻手都起水泡&不懂演戲的我，為了做角色功課看了10～15部的戲～就算遇到不平等的對待，我也不畏懼。我不怕辛苦只要有機會能演出，我一定會好好把握。」

請繼續往下閱讀...

米可白自認沒人家那麼好的背景，那就得靠自己的努力一點點往上爬，用以別人多兩倍的努力去實現目標，即使現在對於工作或外貌上有時候不安時，她想起母親的話，又有堅持下去的動力，她向媽媽告白表示：「謝謝我最愛的黃玲玲小姐（米媽），總讓我覺得好溫暖⋯我要為了你繼續閃耀」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法