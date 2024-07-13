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娛樂 最新消息

吳宗憲「失手重擊KID」畫面曝！女星PK鄭仲茵害怕求救

KID被重擊。（好看娛樂提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕侯昌明、鄭仲茵、三寶媽黃小柔、徐小可、新手爸媽粿粿、楊孟霖擔任《綜藝玩很大》來賓，一起前往高雄為期兩天一夜爸媽放風之旅。難得不用陪伴孩子，黃小柔不忍發聲:「躲了一年，然後今天又來，我希望可以有一個療癒之旅。」

雖說是爸爸媽媽放風之旅，但面對競賽，還是要認真起來。來賓黃小柔難得來《綜藝玩很大》，面對節目中殘酷的遊戲讓她非常驚呆，經過一年休養身心後終於鼓起勇氣再來挑戰，許願希望此行是「療癒之旅」，但來賓侯昌明卻直言是「了斷之旅」，眾人笑翻。

吳宗憲（左）失手重擊KID。（好看娛樂提供）

眾人在壽山動物園，與遊客比手畫腳，跑遍整個園區後，再比賽在地上吹紙船，看到鄭仲茵奮力吹氣，憲哥笑說：「氣已經吹到缺氧，她瘋面（台語）起來連她自己都怕。」，對於自己在節目中努力拚搏求勝，鄭仲茵也大笑表示：「真的好瘋好好玩。」

賽事越來越激烈竟然移到八角籠較勁，直接拳上。隊員們一一單挑，鄭仲茵再度為了得分，使出渾身解數，將粿粿逼到死角，粿粿驚叫：「我真的很害怕仲茵姐，她一臉看來就是要殺掉妳。」

KID也不禁抱怨：「這到底什麼遊戲，誰想的啦!」而坤達面對前輩也不手軟，直接與侯昌明纏鬥，短短一分鐘的競賽就讓人氣喘吁吁，就連吳宗憲也想參一腳，戴起拳擊手套試試手感，卻一個失手重擊小隊長KID正臉，直接將他打倒在地。

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