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娛樂 最新消息

小S深夜淚崩驚吐「這樣就少了一個女兒」 她看不下去吐槽

小S鏡頭前忍不住鼻酸淚崩。（翻攝自小S IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕綜藝天后「小S」徐熙娣和老公許雅鈞結婚後育有3個女兒，18歲大女兒Elly不僅顏值高、頭腦也有料，不久後，她即將到美國留學。今（13）日深夜，小S突在IG限動曬出影片，難過表示「這樣就少了一個女兒。」

小S難過大女兒Elly即將到美國留學。（翻攝自小S IG）

小S難過大女兒Elly即將到美國留學。（翻攝自小S IG）

影片開頭，小S先模仿時針滴答滴答的聲音，接著帶點哭腔說道：「再過不久，也不能說離開我啦，她還在這個世界上，只是……就是……我也不知道我到底會怎麼樣」，雖然只要女兒一煩她，就會想說「趕快走好不好」，但想到那一天她真的要離開，自己一定會淚如雨下，影片標題配上「媽媽蹩腳的獨角戲」。

Elly不僅顏值高、頭腦也有料。（翻攝自Elly IG）

一旁的小女兒「許老三」看不下去，出聲吐槽「媽媽，你MV裡演得比較好」，小S一邊回應女兒，一邊對著鏡頭說「但是我覺得還是開心勝過難過，我希望她展翅高飛」話說完後又努力地苦笑、低頭欲哭，可見她對於大女兒即將赴美留學，心情矛盾，既擔心女兒能不能照顧自己，也開心孩子朝著夢想逐步踏進。

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