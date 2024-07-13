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娛樂 最新消息

汪建民罹肺腺癌4期！首發聲洩心緒「我會撐下去」

汪建民罹患肺腺癌4期，首度發聲「努力奮鬥下去」。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕56歲汪建民憑《台灣靈異事件》中的「鐵頭」一角爆紅，更活躍於各大綜藝節目，但在2019年爆出欠債2,000萬風波後，便鮮少在螢光幕前亮相，如今爆出罹患肺腺癌4期，癌細胞甚至擴散至頸椎、脊椎，腦部也被檢查出兩顆腫瘤。不過，始終低調不多做表態的汪建民，面對許多粉絲的鼓勵及關心，他也首度發聲回應。

汪建民2019年爆出欠債而鮮少露面，今年3月卻現身蝦皮購物當來賓，不過他面色憔悴且暴瘦一圈，當時的他對健康問題未多談。未料，汪建民去年10月檢查出肺部出現惡性腫瘤，確診罹患肺腺癌4期，且癌細胞擴散至頸椎、脊椎，腦部也被檢查出兩顆腫瘤，不過他都未多做回應。

然而，汪建民5日先後更換臉書的頭像照和封面照片，入鏡者除了他自己之外，還有許多親朋好友們，畫面中的他氣色看起來也相當不錯。許多粉絲也群起湧入汪建民的臉書貼文底下留言給予關心、鼓勵，李國超也前來關切，「聽說你身體微恙，祝早日恢復健康！加油。」面對滿滿的暖心問候，汪建民則一一回應「好的，努力奮鬥下去！」、「我會撐下去的！」相當的正能量。

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