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48歲林熙蕾現身《繁花》！ 凍齡美顏撼動黃河路 「彷若死神」霸氣對決辛芷蕾

林熙蕾為《繁花》復出幕前，飾演背景神秘的「台灣林太」。（澤東電影、MyVideo提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕48歲林熙蕾婚後淡出演藝圈，她為了王家衛重返螢光幕前，在電視劇《繁花》飾演關鍵人物「台灣林太」，背景神秘、資金雄厚，她的登場將讓劇情發展急轉直下，彷彿死神引領黃河路迅速進入她的冬天。

林熙蕾將以貴氣珠寶耳環、盤髮紅唇的模樣現身，凍齡美顏不但讓人驚豔，高貴典雅又不失霸氣的強烈存在感也震攝眾人，她曾在訪問時透露，「我自己看到林太出場都起雞皮疙瘩，天哪！這女的真狠。」她與劇中至真園老闆娘「李李」辛芷蕾的氣場對決、與黃河路的糾葛以及和「寶總」胡歌的緊密互動都將是追劇焦點。

《繁花》胡歌飾演的寶總與四女的感情糾葛，讓網友入戲太深。（澤東電影、MyVideo提供）

《繁花》後半段迎來新的篇章，「寶總」胡歌切割夜東京飯館「玲子」馬伊琍，也揮別「汪小姐」唐嫣，但風雨欲來，除了台灣林太登場，胡歌飾演的寶總捲股市商戰的精彩鬥智、「李李」辛芷蕾神秘過往逐漸浮出檯面成為觀劇三大看點，引發故事新高潮。尤其李李被捕，寶總為平息至真園內部的不安挺身而出；而在寶總資金出現缺口時，李李背後動用各種人脈的鼎力支持，都鋪陳兩人的感情已經超越了友誼，寶總與李李眼神交會時的柔情流動，是否有進一步的發展尚待劇情揭曉。

胡歌（右）在《繁花》的感情動向成為關注焦點。（澤東電影、MyVideo提供）

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