投資總金額1億以上快點來搶！具市場性及國際影響力的好作品催生中

鄧九雲（中）的《女二》去年在 TCCF「Story to Screen 故事專場」獲得「遠傳friDay影音原創故事獎」與「TVBS 故事影響力大獎」。（文策院提供）

〔記者許世穎／台北報導〕文化內容策進院（文策院）為催生更多具有市場性及國際影響力的好作品，將於今年11月舉辦第5屆「2024 Taiwan Creative Content Fest 創意內容大會（TCCF）」，持續拓展臺灣跨域文化內容國際製作開發、投資、銷售與發行的機會，投資總金額達1億元以上。

2024「TCCF PITCHING 提案大會」全球正如火如荼徵件中，去年《女二》獲最大獎「遠傳friDay影音原創故事獎」與「TVBS 故事影響力大獎」，身兼演員與作家身分的鄧九雲，一步一腳印讓更多人看到她的小說作品，《女二》也在文策院支持下有更多發展可能性。

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鄧九雲透露自己心中一直有些純愛經典清單，像是電影《藍色情人節》、《愛是唯一》、《真愛每一天》，還有影集《正常人》，她表示：「我對《女二》最大的想像，就是希望改編的成果能接近這些作品帶給我的感動。」

《女二》作者鄧九雲這兩年正努力撰寫新的長篇小說。（文策院提供）

她也分享這兩年正努力撰寫新的長篇小說，說道：「是在探討『創作』與『親密關係』之間的殘酷消融。我一直好奇各種創作者，演員、作者、藝術家，是如何取用生命原始經驗，進行加工、改造、再製成作品，而這中間是否冒著侵害與道德的風險。」

光磊國際版權資深影視經紀人林珊珊去年帶著《女二》等四部作品站上 TCCF 故事專場的舞台，其中三部作品榮獲包括最大獎等五個獎項的肯定，目前授權之路仍在前進中，她坦言：「一部作品能從文字轉譯成影視作品，除了要有很多的堅持、努力外，還需要很多運氣和善意。謝謝曾經提供給我們協助的 TCCF 大會，《女二》的轉譯還在路上，我們會繼續保持信念，也會持續努力，希望能早日到達我們所期盼的彼岸。」

今年 TCCF 的 PITCHING 提案大會分為「Project to Screen 企畫專場」與「Story to Screen 故事專場」，前者針對影視企畫案，後者則面向有影視改編潛力的出版文本、漫畫以及原創故事概念等得獎者。除了獎金之外，也有機會申請文策院的投資支持，總金額將達 1 億元以上，目前正進行全球徵件中，預計7月31日截止，歡迎有志者把握報名機會。

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