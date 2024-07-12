曾智希求子失敗陷憂鬱「每天痛哭」！ 曝「免疫媽媽」身分

民視《愛的榮耀》記者會；曾智希。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕曾智希加入民視八點檔《愛的榮耀》，今（12日）與王瞳、黃文星、曾子益、李又汝出席宣傳活動，她和陳志強婚後積極備孕，但求子之路艱辛，一天打2次針、吞20顆藥，4月植入失敗後，受精卵僅剩4顆，現在決定聽醫生的話，先將身體調養好，專心工作的同時，也在籌備明年初的婚禮。

民視《愛的榮耀》記者會；黃文星（左起）、李又汝、王瞳、曾智希、曾子益。（記者陳奕全攝）

曾智希談到，她和趙小僑體質相同，屬於「免疫媽媽」，兩人也在同家醫院、給同一位醫生看診，透露備孕期間常出現嘔吐、頭痛、胃痛，且挨針部位還瘀青，4月植入失敗後，難過到天天在家狂哭，還出現憂鬱症狀，老公陳志強擔心又心疼，鼓勵她出來工作，藉此轉移浪意力，才會決定接下《愛的榮耀》演出，然而明年婚禮結束後，她將嘗試第二次植入，笑說是因為想在婚禮上喝酒，「醫生說我是免疫體質，會考慮一次放2顆，增加受孕機會。」

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曾智希。（記者陳奕全攝）

曾智希和陳志強結婚2年，決定於明年初辦婚禮，「結婚的時想先有小孩再辦婚禮，現在生小孩Delay後，改成先辦婚禮再做試管。」她透露場地已看好，預計席開預計席開50桌，「但可能我只有5桌，其他45桌都是陳志強朋友！」

曾智希。（記者陳奕全攝）

曾智希首次到民視拍戲，在《愛的榮耀》和曾子益「不打不相識」，她的第一場戲就要把腳放到曾子益的臉上來回磨蹭，她覺得很害羞，當下一直尖叫，「赤裸裸的腳，要放到他的嘴唇，我有用濕紙巾擦一下，我的人生拍親熱戲、床戲還可以，唯獨親我的腳不行。」曾子益笑說，當時其實沒有憋氣，「我有小力呼吸，她的腳真的沒有味道。」

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