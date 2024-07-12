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娛樂 音樂

才奪下金曲歌后！孫盛希宣布「離開台灣」曝光下一步

〔記者陽昕翰／台北報導〕孫盛希奪下本屆金曲獎的華語歌后，她加碼宣布好消息，11月9日將在北流舉辦個人演唱會，期待表示：「這次跟做《Boomerang》專輯一樣，參與了很多想法，很期待這次編制完整的大型演唱會」，邀請歌迷保留時間共襄盛舉，一起參與出道10年重要的里程碑。

孫盛希宣布在北流開唱的好消息。（滾石唱片提供）

孫盛希分享獲獎後的心情，「隔天醒來，感覺真的都不一樣了，看什麼都很賞心悅目。」不過慶功完只休息一天，就去公司練唱了三小時，以及開演唱會籌備會議，笑稱就是放不下熱愛的音樂工作。

成了金曲歌后，孫盛希也表示，回家把專輯裡的歌都聽了一遍、MV再看了一次，平常也習慣會回去聽自己以前的作品，「想要整理一下自己，計畫接下來的目標，檢視我到現在做了什麼。」

孫盛希形容，很驚喜地發現這次得獎心境很平靜，「沒有興奮過頭，也沒有太焦慮」，這讓她感到特別踏實和開心，也期待接下來在演唱會上，讓歌迷們見證蛻變的她。

孫盛希成了金曲歌后，預告下半年要推出新單曲。（滾石唱片提供）

孫盛希透露，其實前幾個月前就飛到美國度假，休假之餘仍安排行程跟當地音樂人共同創作寫歌，短時間內便完成了好幾首demo作品。

如今奪下歌后大獎，孫盛希透露最近會再出國，要把上次寫好的歌曲完成錄製，期待下半年推出全新單曲。

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