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娛樂 最新消息

藍寶石演唱會門票免費看故事展！見證台灣娛樂產業重要歷程

〔記者黃佳琳／高雄報導〕買演唱會送故事展！2024藍寶石大歌廳演唱會將於8月3、4日登場，兩場次門票即將全數售完，高雄流行音樂中心為回饋購票歌迷，宣布8月6日開展的藍寶石大歌廳《秀場傳奇》故事展，可憑演唱會門票在今年底前免費預約看展，透過兩大展區內的8組訪談、11套經典秀服及超過百件珍貴展品展示，共同見證這段台灣音樂與娛樂產業的重要歷程。

藍寶石大歌廳《秀場傳奇》故事展將展出當年秀服製作店家的參考型錄。（高流提供）

高流執行長丁度嵐表示，《秀場傳奇》故事展是高流今年度推動的「大寶石」計畫中三大重要內容之一，經由高流同仁與專業策展團隊啟藝耗時近年搜羅，共計有超過百件的各式珍貴文物，民眾可更全面的認識藍寶石大歌廳的璀璨風華，看到當年藝人們「說學逗唱」的精彩。

《秀場傳奇》故事展是藍寶石大歌廳1991年底結束營業後，首度大規模且有系統性整理的特展，聚焦在藍寶石舞台上的演藝風華。展場分成「演」及「唱」兩大展區，盤點藍寶石興衰大事記，並重現藍寶石大歌廳豬哥亮、黃西田、余天、李亞萍、廖峻、澎澎、康弘等經典藝人「演」的底蘊，以及美黛、林沖、陳美鳳、洪榮宏等人「唱」的魅力。

策展團隊將各方蒐羅得來超過百件的海報、演員證、演出照片、事件剪報、黑膠及華麗秀服等珍貴文物史料，加上深度訪談回顧，呈現藍寶石大歌廳風光歲月與興衰。為了回饋今年藍寶石演唱會購票歌迷，特別推出憑演唱會門票可於今年底前免費線上預約看展，更提前在演唱會3、4日舉辦期間，開放購票歌迷專屬搶先看，為滿足更多歌迷的期待。

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