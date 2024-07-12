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娛樂 電影

曾莞婷脫口「迷戀青春肉體」 突嗆啦啦隊女神很心機

〔記者林欣穎／台北報導〕曾莞婷主持TVBS全新戀愛型談話節目《小姐姐請回答》，此集邀請小姐姐們在節目中大爆與「年下男」交往的秘辛，曾莞婷直言：「只要是人，都會迷戀青春的肉體吧？但年紀到了一個階段後，都好！」

曾莞婷（中）主持《小姐姐請回答》開聊與「年下男」交往的秘辛。（TVBS提供）

楊雅筑在節目中分享她與年下男交往的經歷時，提到年輕弟弟的接受度普遍較高，甚至在夜店裡可以「分兩桌玩」，楊雅筑分享道：「我就跟他說，我們今天就分開玩！整個晚上我們自己找自己想要玩的人玩，凌晨結束後再一起手牽手回家。」

她也進一步解釋，若與年紀較大的男性交往，大多沒有辦法接受，就沒有辦法這麼自由。曾莞婷心有靈犀回應道：「年紀大通常佔有慾會比較強，但年輕人就可以比較Open。」

艾融分享年輕妹妹去夜店都穿球鞋。（TVBS提供）

艾融也在節目中分享時下女孩們上夜店的穿著趨勢，艾融幽默道：「去夜店如果還穿高跟鞋，妳就顯出妳的年齡了！」表示現在年輕妹妹都偏好穿著輕便球鞋取代以往的高跟鞋。

曾莞婷聽到當場狠甩掉自己腳上的精品高跟鞋嗆到：「把我的球鞋拿來！艾融妳就是知道我們主題，給我裝年輕穿球鞋來，心機很重！」此反應引來全場笑聲，艾融則一臉無辜地辯解：「我自己身在啦啦隊，如果不注意，旁邊一不小心就小我10歲，是真的很可怕！」

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