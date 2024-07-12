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娛樂 音樂

林志玲快看！慶祝台南建城400年 AKIRA十月驚喜回家

〔記者陽昕翰／台北報導〕「浪人祭」10月4日至6日在台南安平觀夕平台旁大草皮登場，主辦單位今天公布第二波卡司，恰逢台南建城400年，力邀台南女婿AKIRA一起慶祝，將率領師弟團「THE JET BOY BANGERZ」回到愛妻林志玲的家鄉共演。

日本團體「THE JET BOY BANGERZ」將在浪人祭演出。（笨道策展有限公司提供）

今年「浪人祭」的完售速度創新高，繼上週開賣的盲鳥票30秒完售，早鳥票與預售票也於10日開賣首日全數完售，首波卡司公布邀來榮獲金曲三項大獎的「草東沒有派對」參演，豪華陣容讓樂迷驚喜不已！

今日公布的第二波卡司則有陳珊妮、怕胖團、老王樂隊、當代電影大師、我是機車少女I'mdifficult 與日本創作人betcover!!、茉ひるMAHIRU以及「THE JET BOY BANGERZ」共同演出。

國民姐夫AKIRA。（笨道策展有限公司提供）

國民姐夫AKIRA提攜新人不遺餘力，由他親自企劃和主導的Z世代師弟團THE JET BOY BANGERZ自去年8月出道以來，作品多次榮登排行榜首位。去年12月他們首次來台參與放浪兄弟演唱會，今年10月將首次參與台灣音樂祭，AKIRA會擔任特別嘉賓，一同大展精湛的唱跳實力。

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