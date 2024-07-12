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娛樂 最新消息

超越阿湯哥《捍衛戰士2》！史詩鉅作《神鬼戰士II》預告破派拉蒙紀錄

保羅麥斯卡在《神鬼戰士II》展開史詩般的戰鬥，預告上線後創紀錄。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由導演雷利史考特回歸執導的史詩續作《神鬼戰士II》9日曝光首支預告，於發佈24小時達到1.28億次瀏覽量，超過「阿湯哥」湯姆克魯斯《捍衛戰士：獨行俠》的7500萬次，創下派拉蒙歷史最好預告瀏覽量，發佈48小時後更已接近1.8億次。 ​​​

該片和首部《神鬼戰士》相隔24年，集合包括影帝丹佐華盛頓、《日麗》保羅麥斯卡、《最後生還者》佩德羅帕斯卡，以及首集飾演羅馬公主、皇帝親姊「露西拉」的康妮妮爾森一同演出，開啟史詩般的下一篇章，長達3分鐘的預告充滿精彩的戰鬥場面，讓影迷相當期待。

保羅在片中飾演長大後的露西拉之子盧賽斯，在首部事件發生後被母親送往非洲北部海岸生活，以避開羅馬的腐敗和暴力，在那裡長大過著平靜的生活。但他成年後，佩德羅飾演的馬庫將軍率領勢力入侵他在努米底亞的家鄉，他因此被俘虜成為階下囚，更被推回羅馬的生活以及充滿殺戮的競技場之中。《神鬼戰士II》將於11月15日搶先全美在台上映。

《神鬼戰士II》精彩預告：

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