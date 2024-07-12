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娛樂 最新消息

（獨家）直擊！文章台灣領敬老卡掀騷動 曝光真實心聲

文章領到了敬老卡，開心搭公車。（翰森娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕三金歌王文章今年已滿65歲，凍齡外貌完全看不出年紀，他近日趁著回台灣宣傳的空檔，親自到區公所辦理敬老卡，難掩喜悅心情。

有趣的是，文章到場時掀起騷動，有工作人員好奇詢問：「你是要幫家中長輩辦的嗎？」讓他不好意思承認「就是本人」，受訪說：「現場都是老人家在等候，我覺得特別尷尬，一度想說乾脆別辦了吧。」

最終文章在工作人員的協助下辦妥敬老卡，提到以後搭乘大眾交通工具都有優惠，「我拿了卡之後，先去坐公車跟捷運。」

文章很喜歡吃海鮮。（翰森娛樂提供）

文章更笑稱，未來每半年都得辦理敬老卡，以後要多安排時間回台灣了。

許多歌迷都好奇他的凍齡秘訣，對此文章表示，除了固定運動，對於飲食也非常自律，「健康的飲食對於保持身材至關重要。我避免食用高熱量、高脂肪和高糖分的食物。」

文章很喜歡台灣的美食，返台也會盡量多吃蔬果及海鮮，「偶爾會讓自己放縱一下自己吃點火鍋，一般不會浪費卡路里在垃圾食物上。」

相隔17年，文章推出新專輯《致青春》，更要在北中南舉辦3場「不再漂泊365里路」演唱會，10月19日在台北國際會議中心起跑，11月9日唱進台中中興大學惠蓀堂，12月8日則在高雄流行音樂中心海音館開唱。

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