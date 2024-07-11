監院因大巨蛋演唱會爭議糾正北市府、內政部 遠雄：盼儘快符合市民期待

台北大巨蛋是否能舉辦演唱會，持續受各界關注。（資料照）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北大巨蛋是否舉辦演唱會受關注，監察委員林盛豐、王美玉今（11日）以場館因舉辦非體育賽事使用的適法性，而致紛爭不斷為由，對北市府、內政部提出糾正案。對此，遠雄副總經理楊舜欽表示，尊重權責機關，能符合多功能用途場館一直是目標，並期待儘快符合各界期待。

林盛豐、王美玉今日表示，台北市政府自2006年簽訂BOT合約時，就知悉大巨蛋除體育館使用外，另有藝文表演、集會及展覽等使用方式。北市府漠視其他非體育如演唱會使用的適法性，而致紛爭不斷；內政部亦未正視大巨蛋多元化複合使用需求。

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對此，楊舜欽表示，一切尊重權責機關，大巨蛋能符合多功能用途場館一直是目標，目前也正進行消防安全驗證作業當中，期待儘快符合民眾的期待。

對此，北市府表示，自市長蔣萬安上任以來，市府秉持一致立場，面對問題、解決問題，關於監察委員指正的問題，市府尊重，這些也是市府一直以來努力處理的問題，一定會審慎面對、積極改進，不負國人期待。

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