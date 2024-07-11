胡瓜曝引介白冰冰上節目內幕！藍心湄突怨他「錄影太激烈」妝容全毀

胡瓜（中）與藍心湄（左）、林美秀有好交情。（下面一位提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜近期經營YouTube頻道《下面一位》，上周邀請藍心湄、林美秀暢談秀場回憶，三人好默契被網友大讚完全沒冷場，今（11）日上架最新一集，聊及主持往事，三人接著分享經典節目的各種內幕，及不為人知的小故事。

藍心湄談到當年吃盡苦頭才獲得打歌機會，現場抱怨起胡瓜的《百戰百勝》節目遊戲關卡太過激烈，狂被排球砸臉導致妝容全毀，但為了打歌宣傳只能咬牙忍耐；接著又要在玩咖啡杯及旋轉木馬後進行唱歌宣傳，一連串的任務藍心湄差點吃不消，辛酸血淚史讓藍心湄印象深刻。

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胡瓜（左起）邀來藍心湄、林美秀談主持往事笑料十足。（下面一位提供）

三人回憶起過去《鑽石舞台》錄影，名牌製作人嚴格標準讓他們總是心驚膽戰，某次因彩排時間太早，聲音還尚未開嗓，製作人不滿意的吼叫下台，藍心湄以為是她被點名，沒想到是站在一旁的張清芳，現在回想起當時的狀況讓她覺得又尷尬又好笑。

而《鑽石舞台》在當時非常有名氣，許多藝人爭先恐後的想要有宣傳機會，胡瓜分享自己引介白冰冰上節目，表示冰冰姊只要抓到機會絕對是用盡全力表現，華麗的演出也讓嚴格的名製作人點頭稱讚，從此就讓白冰冰常駐節目。

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