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娛樂 亞洲

700萬人氣網紅被爆裸照外流 身心受創決定硬起來提告

中國網紅小雪在抖音擁有近700萬粉絲追蹤數。（翻攝自@小雪　抖音）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國網紅小雪在抖音有近700萬粉絲追蹤，去年她遭有心人士流出一系列不實私密照，甚至許多握有影像的人士，還以此作為營利工具，後來透過法律程序為自己找回公道，經過1年時間，小雪昨（10）日發布影片，更新案件的最新進況，造謠者已被警方找到並進行行政拘留7天的處份。

這段被造謠、抹黃的日子，對小雪的精神造成極大的傷害，有些人可能覺得沒什麼，但小雪無奈表示：「我剛開始也有這麼想過，但是我一味的隱忍，換來的只是鍵盤俠的狂歡，無論我怎麼去為自己解釋，他們只願意相信自己願意相信的，哪怕事實擺在他們面前，他們依然會嘴硬。所以我選擇拿起法律的武器保護自己。」

小雪說到激動處甚至一度哽咽，娓娓道出一路委屈。（翻攝自@小雪　抖音）

小雪呼籲更多還躲在暗處的網友，尤其當時一起參與造謠的人士，接下來會祭出民事訴訟，「我要正式起訴你（指有心人士）侵犯我的名譽權」。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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