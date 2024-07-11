超狂！紛絲應援「偏鄉蓋圖書室」 李程彬喊：永生難忘

〔記者蕭方綺／台北報導〕李程彬近日忙拍華視、公視台語台新劇《成功路上》，粉絲還為偶像包下應援餐車，驚喜派送到桃園劇組現場，為全劇組的工作人員準備德式香腸堡、飲料等應援美食，讓他又驚又喜。他提到之前粉絲曾以他的名義，為甘肅當地小學蓋了一間圖書室， 讓他永生難忘。

李程彬對粉絲送來的驚喜很感動。（東旭九翔提供）

以前粉絲常常會花大錢買各種貴重禮物送他，禮物更曾多到裝滿好幾個飯店的大行李推車，讓他很心疼粉絲這樣破費，便呼籲別再為他花錢買禮物，並表示這些錢可以拿去幫助更有需要的人。沒想到某一年李程彬生日時，粉絲們便用他的名義，出資建了一間圖書室，幫助因地處偏遠而資源有限的學童們。

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李程彬表示：「我聽到這消息時哭了，覺得他們不但一直支持我，還很重視我對他們說的每一句話，也真的把對我的愛傳出去，幫助更有需要的人。」對於粉絲們一直以來的支持，他也感性表示「很感謝你們一路以來的支持，我會繼續努力，好好的拍戲給你們看。」

李程彬的粉絲還為偶像包下應援餐車。（東旭九翔提供）

而這回收到應援餐車，粉絲還製作了應援橫幅、貼紙、展架等應援物，他非常感動，表示最近都在劇組忙著拍戲，知道粉絲們準備餐車來為他，「有種這世界上除了家人之外，還有人這麼關心我、支持我的感覺。」

還說粉絲很厲害，每次都會用心製作各種周邊，「現在我媽家裡，就有一區是放滿我的各種周邊品，從海報、抱枕到公仔等等應有盡有。以前還做過等身的人形立牌，只可惜立牌沒有帶回來。」李程彬笑說這次粉絲們做的應援展架跟橫幅，他也會帶回去，擴增進家裡的周邊區中。

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