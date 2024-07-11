（專訪）林美秀不生了！痛揭流產壞消息 親曝與寶寶最後對話

〔記者陽昕翰／專訪〕影后林美秀轉戰歌壇當新人，以「喜獲麟兒」來形容自身心情，她與攝影師老公張熙明結婚10年，沒能當媽成了心中缺憾，坦言當年流產藏著陰霾，逼得老公苦勸不要再拚了。

出道37年的林美秀，發行首張專輯《Lady Pum Pum》。（記者陳逸寬攝）

林美秀受訪透露，當年婚後堅持拚生子，主要就是想幫年紀較小的老公添伴，「我比較擔心的是，萬一有一天我先走了，那我老公以後一個人怎麼辦？」

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可惜高齡當媽不容易，她努力嘗試了兩年，過程非常辛苦，為了懷孕每天跑醫院、打針是家常便飯，身體更是不舒服。

林美秀與老公張熙明感情甜蜜。（記者陳逸寬攝）

林美秀最後嘗試了試管，「我剛植入（胚胎）的時候，我先生工作很忙，我每天都要臥床，一個人在家裡待著也是想東想西。」當時臥床每天宅在家，三餐都要靠助理及老公張羅。

林美秀沒能當媽，內心仍有遺憾。（記者陳逸寬攝）

令人遺憾的是，最終寶寶沒有留住，林美秀看了醫生給的超音波，只能心痛地輕聲說：「趕快去投胎，做別人的小孩。」對於跟寶寶擦肩而過，她表示：「當然很難過，可是至少努力過了，他（指寶寶）還有在我肚子裡面『游來游去』一下子。」

今年林美秀為了發片忙翻，身體不適住院一周，才發現患有血友病，她說道：「我想到或許是這個關係，小孩子當初才沒留住，或許老天爺在疼我、提醒我，認為跟寶寶沒有緣份就不該強求。」認為是老天保佑，當年若生產也許得冒更大風險。

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