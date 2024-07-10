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娛樂 最新消息

為罕病孩童發聲 吳慷仁擔任公益大使盼民眾共同響應

金馬影帝吳慷仁擔任公益大使，共同為罕病孩童發聲，希望民眾共同響應、為罕病孩童打造友善的學習環境。（罕病基金會提供）

〔記者林志怡／台北報導〕全台有超過1.9萬個罕病家庭，其中有70%以上無法治癒，孩子們飽受身體缺陷、外觀特異、發展遲緩等情況所苦，造成學習意願，甚至未來發展的阻礙，罕病基金會與全聯福利中心合作，邀請金馬影帝吳慷仁擔任公益大使，共同為罕病孩童發聲，希望民眾共同響應、為罕病孩童打造友善的學習環境。

罕見疾病基金會創辦人陳莉茵指出，罕見疾病的孩童不只需要生理上的協助，心理上的支持也非常重要，基金會與全聯福利中心合作7年，透過零錢捐募集善款，已經幫助近1300位罕病孩童重拾信心，服務型態也從單一課程及活動舉辦，轉為「罕見家園」形式，提供持續且完整的複合功能。

基金會執行長陳冠如則說，罕見家園提供罕病兒童「一站式」的服務，是以農場內涵為特色的身心障礙福利服務中心，更是為了病友家庭量身打造的身心療癒園地，如結節性硬化症病童婕妤，10歲的她因為疾病而發展遲緩，口語表達、學習都受到影響，在罕見家園課程協助後，學習能力明顯好轉。

擔任愛心大使的吳慷仁說，民眾可透過投下零錢行善，或使用PX Pay，響應「罕定弱勢兒童助學培力計畫」，讓社工、治療師等專業人員繼續協助孩子與家庭，從了解、尊重，一直到面對、克服難關，不再徬徨無助，而基金會的基因教育中心也會持續透過科普與互動體驗學習，讓更多學生了解罕病，尊重差異。

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